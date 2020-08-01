Adanalılar'ın şelale tutkusu
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Adanalılar'ın şelale tutkusu

Adanalılar'ın şelale tutkusuADANA'nın sıcak havasından bunalan vatandaşlar, çevre ilçelerde bulunan Küp, Körkün, Dokuzoluk ve Geçilmezkaya gibi doğal şelalelere akın etti.

01.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:00

Adanalılar'ın şelale tutkusu

ADANA'nın sıcak havasından bunalan vatandaşlar, çevre ilçelerde bulunan Küp, Körkün, Dokuzoluk ve Geçilmezkaya gibi doğal şelalelere akın etti. Çeşitli spor kulüplerinin organizasyonuyla düzenlenen gezilere en çok kadınlar ilgi gösterdi.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), çevre ilçelerdeki Küp, Dokuzoluk, Geçilmezkaya ve Körkün Şelalelerine çıkarma yaptı. Şelale gezisine en çok kadınlar ilgi gösterdi. Sıcak havanın ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmanın sevincini yaşayan doğaseverler ip yardımıyla ulaştıkları şelalelerde, doğal soğuk havuzların keyfini yaşadı. Buz gibi derede yüzen, şelalelerin altına giren kadınlar, yorucu geçen bir yürüyüşün ardından ferahladıklarını söyledi. Kadınlar, denizi tercih eden hemcinslerinin aksine, derelerin, şelalelerin ve doğal havuzların soğuk sularını tercih ettiklerini belirtti. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Sıcaktan kaçan üyelerimiz, şelalelerde suya girmenin, yüzmenin ve fotoğraf çekilmenin keyfini yaşıyor. Açıkta güneş adeta yakarken, buz gibi soğuk suda üşüyenlerimiz oldu" dedi.

Adanalılar'ın şelale tutkusu

Kaynak: DHA

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