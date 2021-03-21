Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

21.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:22
Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.

Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.

Mart başından itibaren yeni tip korona virüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı. Adana'da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı. Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı. Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü. Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı. - ADANA

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti
Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:24:12. #1.15#
title