Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret
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Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret

Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinden Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ADANALILAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARETAdanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sakarya ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ADANALILAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sakarya ve beraberindeki heyet, Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizce kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bu güzel kentin insanlarına ve Adana'ya hizmet etme açısından yapacakları çalışmalarda derneğe her daim destek olacakları mesajını veren Vali Elban, tüm Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ailesine başarılar temennisinde bulundu.

Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sakarya ise kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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