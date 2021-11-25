Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Vali Elban'ı Ziyaret Etti

SAKARYA (Habermetre) - ADANALILAR EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ VALİ ELBAN'I ZİYARET ETTİ

Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yunus Sakarya ve beraberinde Genel Sekreter Mehmet Kubat, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Bayhan ve Hasan Kahveciler, Denetleme Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sayim Çetenak ve Danışma Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök; Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuklarıyla sohbet eden Vali Elban, ziyaret sırasında Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi misyonuyla hareket eden sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Vali Elban, "Adana'nın bölgesel değerlerinin tanıtımı, geliştirilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla hizmet veren derneğimiz yaptığı çalışmalarla hemşehrilerimiz arasında birlik, dostluk, dayanışma ve yardımlaşma duygularının gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler de böyle anlamlı çalışmalar gerçekleştiren derneklerimize destek olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Adanalılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yunus Sakarya ise kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.

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