Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor
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Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor

Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyorADANA'da, havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, kentin yöresel buzlu tatlısı olan 'bici bici' yiyerek serinliyor.

16.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:36

Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor

ADANA'da, havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, kentin yöresel buzlu tatlısı olan 'bici bici' yiyerek serinliyor.

Hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseldiği Adana'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için yöresel buzlu tatlı bici bici tezgahlarına akın etti. Muhallebi pişirilen nişastanın küp küp doğranıp, cam kaselerin içinde üzerine rendelenmiş buz, pudra şekeri, kırmızı gıda boyası ve gül kokulu şerbet dökülüp, isteğe bağlı olarak muz, çilek ve kivi gibi meyve parçacıklarıyla servis edilen bici bici tatlısı yoğun ilgi görüyor.

Bici bicinin suyunu pipet yardımıyla içip, kaşıkla buz ve meyvelerini tüketenlerden biri, kavurucu yaz sıcaklarında serinlediklerini söyleyerek, "Yazın bici kentimizin vazgeçilmez tatlısı. Özellikle sıcak havalarda serinleterek rahatlatıyor. Bici bici hem çok lezzetli hem çok serinletici. Bu yüzden tercih ediyoruz" dedi.

'TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda 20 yıldır bici bici satışının yapıldığı iş yerinde çalışan Mesut Özbey, "Bizim bici bicimiz daha özel. Nişastasını ve suyunu şekerli yapıyoruz. Vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte çok fazla ilgi gösteriyor. Yurt dışından ve yurt içinden gelen müşterilerimiz var. Bazı günler 500 tabak satıyoruz, taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

Adanalılar, buzlu bici biciyle serinliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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