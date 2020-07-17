Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor

ADANA'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sokak satıcılarından aldıkları, meyan kökünden yapılan 'aşlama' ile serinliyor.

Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor
17.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:25

ADANA'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sokak satıcılarından aldıkları, meyan kökünden yapılan 'aşlama' ile serinliyor. Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, aşlamanın bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini, ancak fazla tüketilirse müshil etkisi yaratabileceğini söyledi. Aşlama satıcısı Nuri Özcan (62) ise bardağı 1,5 liradan günde 60 bardak aşlama sattığını kaydetti.

Yaz döneminin meşhur lezzetleri arasında yer alan, Adana'nın yöresel içeceklerinden 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, meyan kökünden yapılan aşlamayla serinliyor. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlamayı, sokak satıcıları sırtlarındaki güğümlere doldurup gezerek satıyor. Kentte neredeyse her cadde ve sokakta aşlama satanlara rastlanırken, Adanalılar da soğuk tüketilen bu içeceğe yoğun ilgi gösteriyor.

Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, meyan kökü otunun biraz yıkandıktan sonra tülbent yardımıyla 3-4 saat demlenip elde edilen aşlama içeceğinin özellikle bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra aşlamanın bazı kanser türleri ve cilt sorunlarına da faydalı olduğunu kaydeden Sabancı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, öksürük ve üst solunum yolları problemlerinde de aşlama içilebileceğini söyledi.FAZLA TÜKETİLİRSE MÜSHİL ETKİSİ YAPABİLİRAşlamanın çeşitli mineral ve vitaminler taşıdığını, bu nedenle sıcak günlerde gazlı içecekler yerine tercih edilmesinin ideal olduğunu belirten Eliza Sabancı, böylece kişinin fazla kalorili içeceklerden de uzak durmuş olacağını belirtti. Aşlama içtikten sonra bağırsakların hızlı çalıştığını ve bu yüzden su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Sabancı, "Aşlamanın birçok yararı olsa da gerektiğinden fazla içildiğinde kişide müshil etkisi yaratabilir. Bu da haliyle tatsız bir durumdur. Her şeyi kararında tüketmek gerekir" diye konuştu.GÜNDE 60 BARDAK SATIYOR

Kentte yaklaşık 3 yıldır aşlama sattığını belirten işçi emeklisi Nuri Özcan (62) ise koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildikten sonra satışlarının arttığını ve şu an durumdan memnun olduğunu belirtti. Aşlamanın Adana'nın simge içeceklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan, "Bu içecek böbreğe, bağırsağa, mideye çok iyi geliyor. Soğuk demleyerek özenle yapıyoruz. Bardağını 1,5 liradan satıyorum. Günde yaklaşık 60 bardak gidiyor. Bu sayı sıcaklar etkisini arttırdıkça yukarı çıkar. Aşlama bizim bir numaramız. Tadını beğenmeyenler genelde Adana dışından gelen kişiler oluyor" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 3. Sayfa
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cansu Tosun Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:10:26. #1.15#
title