Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu
Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayraklarıyla donattıkları balkonlarında İstiklal Marşı...
23.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:07
Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayraklarıyla donattıkları balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
Kaynak: DHA