Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayraklarıyla donattıkları balkonlarında İstiklal Marşı...

Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayraklarıyla donattıkları balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Kaynak: DHA