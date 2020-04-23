Adanalılar, balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayrakları astıkları balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlayamayan Adanalılar, İletişim Başkanlığı'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk bayrakları astıkları balkonlarında İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında 23 Nisan ve 26 Nisan tarihlerinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının geldiğini duyurdu. Daha sonra İletişim Başkanlığı da halka 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akşam saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okuma çağrısında bulundu. Bayramı alanlarda kutlayamayan Adanalılar, çağrıya uyup, Türk bayrakları astıkları balkonlarında İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

BAŞKAN ÇETİN DE VATANDAŞLARA EŞLİK ETTİ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Turgut Özal ve Şehitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Bu sırada bölgede görevli sağlık çalışanları ve polisler de araçlarını yolun sağına çekip, İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hemen hemen her evden 10'uncu Yıl Marşı söylendiği duyuldu.

Kaynak: DHA