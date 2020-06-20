Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi Adana'da, 'Arabada Sinema' etkinliğinde Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, filmi şehit çocuğu ve yürüme engelli bir kız çocuğu ile birlikte izledi Adana Yüreğir Belediyesi'nin nostaljik arabalı sinema etkinliği...

Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi

Adana'da, 'Arabada Sinema' etkinliğinde Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, filmi şehit çocuğu ve yürüme engelli bir kız çocuğu ile birlikte izledi

ADANA - Adana Yüreğir Belediyesi'nin nostaljik arabalı sinema etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs önlemler kapsamında evlerinde çıkmayan vatandaşlar, araçlarında sinema keyfini yaşayarak moral buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi'nin korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesinde nostaljik arabalı sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlik Adanalı vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, araçlarından inmeden film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak, patlamış mısır ile gazoz ikram etti.

Şehit çocuğu ve yürüme engelli çocuk makam aracında sinema keyfini yaşadı

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Silopi'de şehit düşen polis memuru Hilmi Bardakçı'nın oğlu Talha Bardakçı ile yürüme engelli olan Berfin Toka'yı makam aracını yollatarak evlerinden aldırdı. Şehit çocuğu Talha Bardakçı ve yürüme engelli Berfin Toka Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte makam aracında film izleyerek moral buldu.

Adana'da bir ilk yaşanıyor

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir," Bugün Adana'da bir ilk yaşanıyor. Arabada snema günlerini başlatıyoruz. Millet Bahçemizin otoparkında standlar kuruldu. İnşallah hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Berfin ve Talha bugün bizim misafirimiz. Onları makam aracımızla evlerinden aldık. Onlarında güzel günde mutluluğumuza keyfimize ortak olmalarını istedik. Sinemaya çok meraklıyım, gençliğimden beri severim. Aslında bu yaz pandemi olmasaydı yazlık sinema günlerini başlatacaktık Adana'da. Adana yazlık sinemaları ile meşhur bir ilimiz sıcak günlerde. Fakat bunu başaramayınca pandemi gününde arabalı sineme yaparak telafi ettik" dedi.

Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı

Aracıyla film izlemeyen gelen Furkan Pehlivan," Şuan çok mutluyum gerçekten. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyacımız vardı buna. Pandemi döneminde kapalı yerlerde izlemek yerine arabalarımızda izlemek bizleri çok mutlu ettik. Sinemayı özlemiştik, gitmeyi çok seviyoruz. Küçük yaşlarımda ailemle beraber yazlık sinemalara gidiyordum, o aklıma geldi. Gerçekten bizi eskilere götürdü." İfadelerini kullandı.

Arabada film izlemeye gelen çiftlerden Ülkü Arık," Adanalı değiliz burada oturuyoruz eşimin işi gereği. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Sürekli sinemaya giderdik, özlemişiz." diye konuşurken eşi Emre Arık," Sinemayı seviyoruz, sürekli sinema ile iç içeydik. Baya özlemişiz sinemayı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığı için. Diğer şehirlerde görüyorduk, Adana'da olur mu diye bekliyorduk. Olduğunu duyar duymaz geldik." Dedi.

Kaynak: İHA