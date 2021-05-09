Adanalı Vali'den Ordulu esnafa Adana Demirspor forması

Adanalı ve sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olan Ordu Valisi Tuncay Sonel, ziyaret ettiği bir ilçede kendisinden Adana Demirspor forması isteyen Ordulu esnafın isteğini yerine getirdi.

Adanalı ve sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olan Ordu Valisi Tuncay Sonel, ziyaret ettiği bir ilçede kendisinden Adana Demirspor forması isteyen Ordulu esnafın isteğini yerine getirdi.

Bir hafta önce Aybastı ilçesini ziyareti sırasında esnaf ziyaretinde bulunan Vali Sonel, Fatih Ebrem adlı esnafın işyerini ziyaretinde ilginç bir talep ile karşılaştı. "Sırf sizin için 1. Lig'de Adana Demirspor'u destekliyorum" diyen esnaf Ebrem, Mavi Şimşekler'in bir formasını istedi.

Bu isteği geri çevirmeyen Vali Sonel, Adana'dan gelen Adana Demirspor formasını Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak vasıtasıyla Fatih Ebrem'e gönderdi. Formalı giyen Ebrem, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı