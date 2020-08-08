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Adanalı üretici, 40 derece sıcakta armut hasadına başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcakta üreticiler, her türlü zorluğa göğüs gererek hasat yapıyor.

Adanalı üretici, 40 derece sıcakta armut hasadına başladı
08.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:45

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcakta üreticiler, her türlü zorluğa göğüs gererek hasat yapıyor.

Kozan'da üretimi nadir görülen ve üretici Caner Yıldırım tarafından 5 dönüm alana ekilen Santa Maria Armudu'nun hasadı gerçekleşti. Tarım işçilerinin buzlu sular ile serinlediği hasatta Türkiye'de iç piyasaya sürülmek üzere 15 ton armut dalından tek tek toplandı. Tarım işçisi olan Yaşar Yiğit, havanın sıcak ama keyifli bir iş yaptığını belirterek daha çok kişinin armut ekmesi çağrısında bulundu.

Kozan'ın bereketli topraklarında narenciye ve bir çok ürünün verimli bir şekilde elde edildiğini kaydeden Caner Yıldırım, "5 dönüm arazide 300 ağaç ta 15 ton civarı verim bekliyoruz. Kozanda pek yaygın değil. Güzel ürünler yetişiyor. Burada daha çok armut ekimi olsa daha çok verim alınır. Santa Maria cinsi armut. Bugünkü hasat Konya'ya ve çeşitli illere gidecek. Dalında 1,5- 2 TL'den satışı var diye konuştu.

Üretici Ahmet Yıldırım, Santa Maria armudun bakımının zorlu bir süreç gerektirdiğinin de altını çizerek, "Geç olan bir cins. İlaçlaması ve bakımı olan bir armut çeşidi. Hasat sonuna kadar bakımı var. Yıl içinde 4 hastalık riski var. Atlamalı bir şekil de ilaçlama oluyor. Bakım ve özveri isteyen bir meyve bugün hasadını gerçekleştirdik. Mutluyuz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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