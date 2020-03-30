Adanalı üçüzler yardım bekliyor Adanalı üçüzler yardım bekliyor Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebeklerinin gıda, giysi ve bez ihtiyacının karşılanması için yardım istiyor Adana'nın Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebekleri için yardım ekliyor.

Adanalı üçüzler yardım bekliyor

Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebeklerinin gıda, giysi ve bez ihtiyacının karşılanması için yardım istiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebekleri için yardım ekliyor.

Varsaklar Mahallesinde oturan 40 yaşındaki Fethiye Yalım, 6 Şubat'ta dünyaya gelen üçüz bebeklerinin bakımında zor günler geçiriyor. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan ve eşi Kıbrıs'ta işçi olarak çalıştığı için korona virüs tedbirleri kapsamında şuan Türkiye'ye gelememesinden dolayı 7 çocuğu ile tek başına ilgilenmek zorunda kalan Fethiye Yaşar, üçüz bebeklerin ihtiyaçları için devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.

Evin tek çalışanın eşi olduğunu annelerinden ve çevreden destek aldıklarını kaydeden Fethiye Yalım, 4 çocuğunun ardından doğan üçüz bebeklerinin mama ve bez ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını söyledi. Korana virüs nedenilyla dışarı çıkmadıklarını ve bebeklerin prematüre doğduğu için bağışıklık sistemlerinin hassas olduğunu kaydeden Yalım, büyük oğlunun da gece gözlerinin görmediğini evde zor günler yaşadıklarını anlattı.

İsa, İbrahim ve Muhammed ismini verdikleri üçüzlerden birinin elinden engelli doğduğunu belirten Fethiye Yalım, diğer çocukları Okan (16), Doğukan (15), Talip ve Mehmethan yaşında olduğunu söyledi. Yalım, "Eşim yurt dışından virüsten dolayı Kıbrıs'ta kaldı. Uçuşlar durdu. Dışarı çıkamıyoruz. Bebeklerim çok küçük. Önceden 4 çocuğum vardı şimdi 7 oldu. 6 Şubat'ta doğdular. 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram ve 1 kilo 700 gram doğdular. Bir ay kuvöz de kaldılar. Eşimin bir işi yok. İşçi iş bulunca çalışmam demez. İyi kötü bir türlü zorluklarla geçinmeye çalışıyoruz. Şuan bez ve mamaya ihtiyacımız var. Rabbim üçüz verdi ve beklemiyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA