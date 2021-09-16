ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, trafik kazasında hayatını kaybeden, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), memleketi Adana'da toprağa verildi.

NİĞDE'de, trafik kazasında hayatını kaybeden, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında, Ulukışla- Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile çarpıştı. Anıl Kurt, kazada hayatını kaybederken, M.Y. ise yara almadı. Evli ve 2 çocuk babası Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından cenaze aracıyla bugün babasıyla birlikte işlettikleri Bey Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü. Anıl Kurt'un annesi Selma, babası Mahmut ve eşi Öznur Kurt ile 8 kardeşi, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Anıl Kurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: ADANALI TOSTÇUNUN CENAZESİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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