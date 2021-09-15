Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış (2) - Haberler
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Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış (2)

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki kazada hayatını kaybeden Anıl Kurt için Twitter'daki hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki kazada hayatını kaybeden Anıl Kurt için Twitter'daki hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. AK Parti'li Çelik, "Emeğini ekmeği yapanlardandı. Adana sıcağında emek ve ekmek yolunda güzellikler üretiyordu. 'Tostçu Mahmut'  olarak bilinen Anıl kardeşimize Allah rahmet eylesin" dedi.


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Haber: Adanalı tostçu kazada öldü; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış (2) - Haberler
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