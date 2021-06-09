Adanalı tenisçiler milli takımda
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Adanalı tenisçiler milli takımda

Adanalı tenisçiler milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sporcuları 16 ve 18 Yaşta milli takıma girme başarısı gösterdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sporcuları 16 ve 18 Yaşta milli takıma girme başarısı gösterdi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası İzmir'de, 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası ise İstanbul'da 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihlerinde yapıldı. Bu turnuvalarda, ATDSK'nın tenisçilerinden Duru Yağmur Durgun 16 Yaş, Baran Söyler ise 18 Yaş Tenis Milli Takımı'na girdi. 16 yaşta ikinci kez milli olan Söyler ile daha önce 12 Yaş'ta da milli formayı giyen Durgun, elde ettikleri başarılarıyla Adana'nın gururu oldular.

Adanalı raketler, tenis milli takımında Türkiye'yi temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Milli takım turnuvalarını takip eden, yarı final ve final maçlarını izleyerek sporcularına destek veren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Tenisçilerimizin başarısı sadece kulübümüzün değil, Adana'mızın başarısıdır. Bu başarıda emeği olan kulübümüz yönetim kuruluna, destek veren tüm üyelerimize, antrenörlerimize, ailelerine, bize inanan, bizleri desteleyen kentimiz Adana'nın yöneticilerine ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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