Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde intikal görevindeyken rahatsızlanarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş Alper Yaman, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
19.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:38

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde intikal görevindeyken rahatsızlanarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş Alper Yaman, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Alper Yaman'ın naaşı ilçeye bağlı Yeşildam Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehidin annesi Zülfi, babası Sabri, eşi Sevilay, kızları Elif Sude ve Sıla ile kardeşleri İbrahim, Serkan ve Duygu gözyaşlarına boğuldu.

Helallik alınmasından sonra kılınan namazın ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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