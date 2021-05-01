Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
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Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ - Haberler | Güncel

Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Aliye Kırmızı: "Vatan sağ olsun oğlum" Cenaze törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'da katıldı Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit...

Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin annesi Aliye Kırmızı:

"Vatan sağ olsun oğlum"

Cenaze törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'da katıldı

ADANA - Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, Adana'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

21 Nisan'da Hakkari'de arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Mehmet Kırmızı'nın naaşı dün askeri uçakla Adana'ya getirildi.

Şehidin cenazesi öğlen saatlerinde önce helallik için Özbilen Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye Kırmızı, tören alanına girerken, "Bak o fotoğraf benim oğlumun. Vatan sağ olsun oğlum" diyerek şehidin fotoğrafını öptü. Anne Aliye Kırmızı daha sonra "Vatan sağ olsun Mehmedim. Ben şehit Mehmet Kırmızı'nın annesiyim. Çekin fotoğrafımı haberlere koyun. Bakın bu da nişanlısı Mehmet'in bir tanesi bu" diyerek feryat etti. Şehidin kardeşi Sedat annesinin dizlerine kapanarak teselli ederken şehit annesi, "Oğlum, Mehmet'in yerine seni göndereceğim" diyerek oğlunun gözyaşlarını sildi. Şehidin nişanlısı Aylanur, da gözyaşlarına boğuldu.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Şehit, Ceyhan Asri Mezarlığın'da dualar edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Adanalı şehit Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

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