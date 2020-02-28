Adanalı şehidinin baba ocağına ateş düştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Adanalı şehidinin baba ocağına ateş düştü - Haber

Adanalı şehidinin baba ocağına ateş düştü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

28.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:04
Adanalı şehidinin baba ocağına ateş düştü

'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, 'da yaşayan ailesine verildi.


Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde oturan ailesine askerler tarafından verildi.


Haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti.


Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler