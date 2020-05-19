Adanalı şehide sosyal mesafeli tören Hakkari'de PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çukurca ilçesinin Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve 6 gündür Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çakır'ın naaşı memleketi Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ne getirildi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle törene, şehidin babası Hüseyin Çakır, annesi Cennet Çakır, kardeşleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İHA