Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti

29.11.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:57
Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti

Adana'nın en eski sanayicilerinden Hacı Oğuz hayatını kaybetti.

Adana'nın en eski sanayicilerinden Hacı Oğuz hayatını kaybetti.

Adana Hacı Sabancı OSB'nin ilk ibadethanesi olan, 'Hacı Oğuz Camii'ni yaptıran Hacı Oğuz'un (82) vefatı sevenlerini üzdü.

Oğlu Osman Nuri Oğuz'un, "Öbür dünyadan tekrar geri gönderseler babam eve değil, fabrikaya dönmek ister" diyerek çalışkanlığına vurgu yaptığı Hacı Oğuz düzenlenen törenle toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
Şeref Oğuz: 'Kabiliyet envanteri çıkarın'
Şeref Oğuz: "Kabiliyet envanteri çıkarın"
Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği
Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Sezen Aksu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Mert Günok Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:57:54. #1.14#
title