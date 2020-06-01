Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyor
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Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyor

Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyorAKDENİZ Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanık, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların saat 22.00'da değil, 24.00'te kapanmasını istedi.

Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyor
01.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:54

Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyor

AKDENİZ Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanık, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların saat 22.00'da değil, 24.00'te kapanmasını istedi.Bugün itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Açılan tüm restoranlarda koronavirüs kapsamında önlemler uygulanıyor. Yaklaşık 3 aydır işletmelerin kapalı olduğunu ve bugün iş başı yapmaktan mutlu olduklarını belirten Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanık, her şeyin başının sağlık olduğunu ve alınan önlemlerin arkasında olduklarını söyledi. Sadece saat 22.00'ye kadar faaliyet sürdürme izninin işletme sahipleri ve gelen müşteriler adına mağduriyet yaratabileceğini belirten Tanık, "Adanalı restoran sahipleri arkadaşlarımla toplandık ve saat konusunda bir öneri sunmak istiyoruz. Buradaki mesele saat 22.00'ye kadar izin verilmesi. İnsanlar genelde bu tür yerlere saat 20.00-21.00 civarı geliyorlar. Bundan dolayı müşteriler için de sıkıntı bir durum. Yazın özellikle insanlar mekanlarda daha geç saatlere kadar vakit geçiriyorlar. En azından saat 24.00'e kadar açık olsun. Biz de mağdur olmayalım diyoruz. Zaten zor bir süreçti. Biz tüm tedbirlerimizi aldık"diye konuştu.


Kaynak: DHA

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