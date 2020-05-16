Adanalı, kokoreçten de kıyma kebap yaptı KEBAP kentlerinden biri olarak bilinen Adana'da, girişimci Güngör Güler (27), kokoreci kıyma haline getirip, kebap şeklinde pişirmeye başladı.

KEBAP kentlerinden biri olarak bilinen Adana'da, girişimci Güngör Güler (27), kokoreci kıyma haline getirip, kebap şeklinde pişirmeye başladı. Kıyma kokoreç kebabının mucidinin kendisinin olduğunu ve Türkiye'de de sadece kendisinin yaptığını anlatan Güler, müşterilerin çok beğendiğini ve talebin de yoğun olduğunu söyledi.

Kırmızı et, tavuk ve hatta balıktan kebap yapılan Adana'da, yeni bir kebap çeşidi daha ortaya çıktı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda küçük dükkanında kokoreç satan genç girişimci Güngör Güler, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da oldukça popüler olan kokoreci Adanalıların damak zevkine uyarladı. Kuzu bağırsağı, uykuluk ve kuzu bademden oluşan kokoreç ile kuyruk yağını kıyma haline getiren Güler, baharatla yoğurduktan sonra şişe sapladığı kebabı, mangalda pişirip, dürüm şeklinde servis ediyor. Görüntüsü Adana kebabı andıran kokoreç kebabını yiyenler, ağızda Adana kebap ve kokoreçten daha farklı bir tat bıraktığını söylüyor.

GÜNLÜK 30-35 ŞİŞ SATIYORUZSosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kıyma kokoreç kebabını tanınır hale getiren Güler, "Kendimize özel sardırdığımız kokoreçleri zırhtan geçirdikten sonra içine kapya biber, pul biber, kimyon ve kekik ekleyerek yoğurduktan sonra şişe saplıyoruz. Ondan sonra da hazır hale getiriyoruz. Bu, Adana'da olmayan, hatta dünyada olmayan bir şeydi. Düşündük nasıl bir yol izleyebiliriz bununla alakalı diye. Denedik, bu şekilde kıyma kokoreci oluşturduk. Kebaba eş değer olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs salgınından önce başladık. Hedefimiz günlük 150 şişti normalde ama şu anda 30- 35 şiş satıyoruz. İşlerimiz açıldığında, satışlarımızın artacağını düşünüyorum" diye konuştu.Ortalama 140 gramlık kıyma kokoreç kebabını, şu anda sadece dürüm olarak servis ettiklerini kaydeden Güler, yakında tabakta servis olarak da müşterilerine sunacaklarını söyledi. 'İNANMADIĞIM ŞEY GERÇEKLEŞTİ'Kıyma kokoreç kebabını ilk duyduğunda, böyle bir şeyin olabileceğine inanmadığını, ancak yedikten sonra tadına bayıldığını anlatan Kayhan Elegel, şunları söyledi: "En başta böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyordum. Kokoreçten kebap yapılabileceğine hiç inanmıyordum. İnanmayarak geldim, sağ olsun usta gözümün önünde yaptı, yedim. İnanmadığım şey gerçekleşti. Gayet lezzetliydi. Ben, Türkiye'de değil, dünyada böyle bir şey duymadım, böyle bir lezzet de yemedim. Çok merak ediyordum, geldim yedim. Yani kebaptan daha üstü bir şey bu." TADI İKİSİNDEN DE FARKLIİçi kokoreç, görüntüsünün Adana kebabı olmasına rağmen tadının ikisinden de farklı olduğunu ifade eden Mehmet Arslan, ilk kez iki hafta önce yediğini, tadını çok sevdiğini dile getirdi.

Dünyada ilk olduğunu duyduktan sonra tadına bakmak için geldiğini aktaran Muhammet Burak Karabulut ise, "Devamını diliyoruz inşallah. Herkesin tatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA