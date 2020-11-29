Adanalı kebapçıdan seçimi kaybeden Trump'a kebaplı 'geçmiş olsun' mesajı
ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, restoranında yaptığı ve yoğun ilgi gören boru kebabından Amerika Birleşik Devletleri'nde son seçimi kaybederek başkanlık koltuğundan olan Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir porsiyon yollayacağını söyledi.
ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, restoranında yaptığı ve yoğun ilgi gören boru kebabından Amerika Birleşik Devletleri'nde son seçimi kaybederek başkanlık koltuğundan olan Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir porsiyon yollayacağını söyledi. Seçimde kazananı da kaybedeni de kutlamak gerektiğini belirten Aydın, "Kendisini buradan Adana'ya da davet ediyorum. Gelsin kebabı burada yesin" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Donald Trump-Joe Biden arasında geçen ve sadece ABD halkının değil, tüm dünyanın ilgi odağı olan başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Biden oldu ve Trump seçimi kaybetti. Türkiye'de de bu seçim yarışı çok konuşuldu ve sosyal medyada da gerek Trump gerekse de Biden hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK