Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu
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Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu

ADANA'da metrelik boru kebabı yapan kebapçı Yaşar Aydın, İdlib'de şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

05.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:03
Adanalı kebapçı, şehitlerin fotoğraflarını iş yerine astırıp mevlit okuttu

'da metrelik boru kebabı yapan kebapçı Yaşar , 'de şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi. 

Kentte, kaburga etinden yaptığı metrelik Adana boru kebabıyla meşhur olan Yaşar Aydın, İdlib'de şehit olan askerler için mevlit okuttu. Şehitlerin fotoğraflarını bastırıp, iş yerinin duvarlarına asan Yaşar Aydın ile şehit aileleri dualar okunurken duygulu anlar yaşandı. Yaşar Aydın'a plaket vererek teşekkür eden Adana Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt, Aydın'ın örnek bir vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

 


Kaynak: DHA

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