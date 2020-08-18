Adanalı kebap ustalarından yeni 'Korona Kebap'
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Adanalı kebap ustalarından yeni 'Korona Kebap'

Adanalı kebap ustalarından yeni 'Korona Kebap' Korona virüse karşı bağışıklığı güçlendiren kebap hazırladılar Adana'da kebap ustaları, bağışıklık sistemini güçlendiren uykuluk, taze zencefil ve bazı özel baharatlar ekleyerek yeni bir kebap çeşidi yaptı.

Adanalı kebap ustalarından yeni 'Korona Kebap'
18.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:28

Adanalı kebap ustalarından yeni 'Korona Kebap'

Korona virüse karşı bağışıklığı güçlendiren kebap hazırladılar

ADANA - Adana'da kebap ustaları, bağışıklık sistemini güçlendiren uykuluk, taze zencefil ve bazı özel baharatlar ekleyerek yeni bir kebap çeşidi yaptı. Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 'Korona Kebap' için ustalar, ilerleyen süreçte patent de almayı düşünüyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, Adana Aşçılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen, uzun yıllardır Türkiye'yi yurt dışında temsil eden aşçı Ali Şemi, aşçı Saadet Güngör ve kasap Cemal Davşan, pandemi dönemine özel bir kebap formülü geliştirmeyi düşündü.

Hali hazırda içerisinde barındırdığı vitaminler ayrıca yanında servis edilen salatalarla sağlıklı bir ürün olan kıyma kebaba ustalar tarafından uykuluk, taze zencefil, maydanoz, sarımsak ve bazı özel baharatlar eklendi. Aynı şekilde kıyma kebap gibi şişe saplanan et, kömür ateşinde de pişerek hazır hale getirildi.

Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürülen 'korona kebap'ın tanıtımı kentteki bir restoranda yapıldı.

"Şifa kaynağı kebap"

TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, kebap hakkında İHA muhabirine bilgiler vererek, "Kıyma kebap, mevcut haliyle bir şifa kaynağıdır. İçerisinde bulundurmuş olduğu vitaminler, yanında ki salatalarıyla tamamlandığı zaman B-12, Omega-3, D vitaminleri bakımından gayet dolu bir maddedir. Bunu biraz daha geliştirip şuanda gündemde olan Covid-19'la mücadelede bağışıklık sistemini geliştirecek bir versiyonunu ürettik. Bunun içerisine 'Uykuluk, sarımsak, maydanoz, kök biber, zencefil ve baharat' koyarak bir ürün elde ettik" diye konuştu.

"Formül basit, herkese örnek olmalı"

Formülünün çok basit olduğunu ve herkesin yapabileceğini belirten Serttaş, "Müşterilerimizle denedik çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Bu sadece pandemi döneminde değil önümüzde ki dönemlerde de menümüzde kalacak. Talep çok yüksek. Her gün Adana Kebabının en iyisini yapmakla yarıştığımız kebapçı arkadaşlarımıza da örnek olmasını tavsiye ediyoruz. Formülü çok basittir ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir üründür" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, kebabın patenti de almak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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