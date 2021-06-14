Adanalı kanocular Türkiye Şampiyonu
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Adanalı kanocular Türkiye Şampiyonu

Adanalı kanocular Türkiye Şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adanalı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, Kano Yıldız Erkeklerde 4 birincilik, 6 ikincilik, 3 üçüncülük alarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Adanalı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, Kano Yıldız Erkeklerde 4 birincilik, 6 ikincilik, 3 üçüncülük alarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılan, Durgunsu Kano 2021 Türkiye Kupası Yarışlarına Adanalı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları damga vurdu. 12 il, 26 kulüpten toplam 204 sporcunun katıldığı yarışlarda 'Adana Gençlik Spor Kulübü Yıldız Erkeklerde; 4 birincilik, 6 ikincilik, 3 üçüncülük alarak Türkiye Şampiyonu, Genç Erkeklerde 6 ikincilik 5 üçüncülük alarak Türkiye üçüncüsü ve Minik Kızlarda 2 ikincilik alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Adana TOHM Koordinatörü Mehmet Çekem, sporcuların müsabaka yaptıkça tecrübe ve başarılarının arttığına vurgu yaparak, "Her yarış sporcularımızın performanslarını gözlemleme, değerlendirme açısından önem taşıyor. Antrenörlerimiz ve bizler yarış sonrası gelinen noktayı değerlendirip, planlamalarımızı yapıyoruz. Antrenöründen, koordinatörüne aşçısından diyetisyenine sporcularımızın hazırlanma sürecini birlikte yönetebiliyoruz. TOHM ve SEM sporcularımız işini aşkla yapan bir ekibin elinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Böyle olunca da her yarış yeni bir başarı hikayesini barındırıyor bizim adımıza" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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