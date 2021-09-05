Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi
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Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi

Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonasında Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonasında Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi oldu.

4-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da yapılan U23 Avrupa Kürek Şampiyonasında, hafif kilo kadınlar iki tek kategorisinde Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Nigar Hatun Demiroğlu ve Ebru Akinal bir ilke imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu büyük başarıya imza atan sporcularımızı, hocalarını, kulüplerini ve Federasyonumuzu kutluyoruz" dedi. - ADANA

Adanalı kadın kürekçiler Avrupa ikincisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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