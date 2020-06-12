HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya sponsor oldu

Adanalı iş adamı Mustafa Arslan, bilek güreşinde Türkiye'nin yanı sıra dünya şampiyonu olan ve şimdide spor hayatına para atletizmde devam edecek Fatih Kamuz'a sponsor oldu.

Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya sponsor oldu
12.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:06

Adanalı iş adamı Mustafa Arslan, bilek güreşinde Türkiye'nin yanı sıra dünya şampiyonu olan ve şimdide spor hayatına para atletizmde devam edecek Fatih Kamuz'a sponsor oldu.

Fatih Kamuz (22), arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken başladığı bilek güreşinde, birçok önemli başarıya imza attı. Çeşitli bölgesel organizasyonların yanı sıra, Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya elde eden Fatih, spor hayatında başarılı bir grafik çizdi.

Bilek güreşi sporunu bırakan Kamuz, spor hayatına para atletizmde devam etmek istedi. Sponsor bulamadığı için çeşitli zorluklar çeken genç sporcu Adanalı iş adamı Mustafa Arslan'a ulaştı. Arslan da Fatih Kamuz'a sponsor olup tekerlekli sandalye yardımında bulunup olimpiyatlara katılana kadar gıda takviyelerinin maddi ücretini de karşılayacağını söyledi.

"İş adamlarımız sporculara destek olmalı"

Öğlen saatlerinde Arslan, Kamuz'a aldığı tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan genç iş adamı, "Bütün iş adamlarımız sporcularımıza destek olmalı. Sporcularımıza destek bizi maddi açıdan zorlamaz ancak onlara çok büyük fayda sağlar. Herkes kendi ilindeki başarılı sporculara destek olmalı. Fatih kardeşimiz olimpiyatlara katılana kadar yanında olacağım" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Fatih Kamuz ise, "Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Ben kendisinden ricada bulundum oda beni kırmadı. Ben inşallah en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olacağım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bilek güreşine ara verdim ve spor hayatıma para atletizmde devam etmek istedim. Onda da hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Pandemi süreci biter bitmez ilk Türkiye şampiyonası var oradan da olimpiyatlara hazırlanacağız. İş adamları sporcunun ve sporun her daim yanında olsunlar. Görmezden gelmesinler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Spor
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Spor
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Spor
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Spor
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Spor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Spor
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Fuat Oktay Leyla Güven Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya sponsor oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:46:51. #1.14#
title