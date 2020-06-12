Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya sponsor oldu Adanalı iş adamı Mustafa Arslan, bilek güreşinde Türkiye'nin yanı sıra dünya şampiyonu olan ve şimdide spor hayatına para atletizmde devam edecek Fatih Kamuz'a sponsor oldu.

Adanalı iş adamı Mustafa Arslan, bilek güreşinde Türkiye'nin yanı sıra dünya şampiyonu olan ve şimdide spor hayatına para atletizmde devam edecek Fatih Kamuz'a sponsor oldu.

Fatih Kamuz (22), arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken başladığı bilek güreşinde, birçok önemli başarıya imza attı. Çeşitli bölgesel organizasyonların yanı sıra, Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya elde eden Fatih, spor hayatında başarılı bir grafik çizdi.

Bilek güreşi sporunu bırakan Kamuz, spor hayatına para atletizmde devam etmek istedi. Sponsor bulamadığı için çeşitli zorluklar çeken genç sporcu Adanalı iş adamı Mustafa Arslan'a ulaştı. Arslan da Fatih Kamuz'a sponsor olup tekerlekli sandalye yardımında bulunup olimpiyatlara katılana kadar gıda takviyelerinin maddi ücretini de karşılayacağını söyledi.

"İş adamlarımız sporculara destek olmalı"

Öğlen saatlerinde Arslan, Kamuz'a aldığı tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan genç iş adamı, "Bütün iş adamlarımız sporcularımıza destek olmalı. Sporcularımıza destek bizi maddi açıdan zorlamaz ancak onlara çok büyük fayda sağlar. Herkes kendi ilindeki başarılı sporculara destek olmalı. Fatih kardeşimiz olimpiyatlara katılana kadar yanında olacağım" diye konuştu.

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Fatih Kamuz ise, "Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Ben kendisinden ricada bulundum oda beni kırmadı. Ben inşallah en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olacağım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bilek güreşine ara verdim ve spor hayatıma para atletizmde devam etmek istedim. Onda da hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Pandemi süreci biter bitmez ilk Türkiye şampiyonası var oradan da olimpiyatlara hazırlanacağız. İş adamları sporcunun ve sporun her daim yanında olsunlar. Görmezden gelmesinler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA