Adanalı halterci yarım asırlık kariyerine dünya şampiyonluğu eklemek istiyor

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Adanalı 65 yaşındaki sporcu Ziya Suvar, 15 yaşında başladığı ve yarım asırdır devam ettirdiği halterdeki başarılarına yenilerini eklemek için ter döküyor.

Günün erken saatlerinde bisikletiyle spor salonuna gelen eski milli halterci Suvar, düzenli yaptığı antrenmanlarda genç sporculara taş çıkartıyor.

Suvar, ağabeylerinin yönlendirmesiyle 50 yıl önce kısıtlı imkanlarla haltere başlayarak, Balkan üçüncülüğü ve Türkiye dereceleri elde ederken, İsveç'te düzenlenen 2019 Dünya Masterlar Halter Şampiyonası'nda da bronz madalya aldı.

İlerleyen yaşına rağmen 105 kilogram ağırlığı omuzlayan Ziya Suvar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2022 Dünya Masterler Halter Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmak istiyor.

Suvar: "Günde yaklaşık 5-6 ton ağırlık kaldırıyorum"

Suvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı kalmak ve formunu korumak için haftanın 2 günü ortalama 10 kilometre koştuğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Bölümü'nden öğretim görevlisi olarak emekliye ayrıldığını belirten Suvar, milli sporcu olmanın yanı sıra antrenörlük de yaptığını aktardı.

Her gün sistemli bir şekilde 2 saat çalıştığını vurgulayan Ziya Suvar, "Kendi bilgi ve becerilerimle burada tek başıma programlı bir şekilde antrenman yapıyorum. İlk olarak ısınma hareketleri, akabinde koparma ve silkme tekniklerini çalışıyorum. Sonra çekiş ve kaldırış çalışıyorum. Günde yaklaşık 5-6 ton ağırlık kaldırıyorum. Benim yeni hedefim, Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2022 Dünya Masterler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek" diye konuştu.

Suvar, çevresinden olumsuz tepkiler aldığını kaydederek, "Bazıları, 'Bu kadar ağır kiloların altına girme, bir tarafını sakatlayacaksın. Yapma, sen emeklisin, yaşın aldı gitti. Gez, toz, ye, iç, yat.' diyorlar. Ben bunu yapamıyorum. Bisiklete biniyorum, antrenman yapıyorum. Dünyaya yeniden gelmiş olsam, yine sporcu olarak ve spor eğitmeni olarak devam etmeye çalışırım." şeklinde konuştu.

"Naim Süleymanoğlu ile aynı evde kaldık"

Bursa'da 1989 yılında dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'yla tanıştığını aktaran Suvar, kendisine kenti gezdirdiğini ve hatıra fotoğrafları çektirdiğini aktardı.

Süleymanoğlu'na duyduğu hayranlığı anlatan Ziya Suvar, "Naim Süleymanoğlu ile az bir süre antrenman yapma fırsatı buldum ve ondan çok esinlendim. Antrenmanlarını izlerdim. Teknikleri, kaldırışları harikaydı. Uluslararası yarışmalara gittiğimizde, podyumun kenarına geçer Naim'in barı nasıl kaldırdığını, çizgisini, yükselişini kafamda tahlil eder, yazardım. Naim dünya çapında bir sporcuydu, teknik olarak dahi bir sporcuydu. Naim'i emekliliğinden sonra biz çevresindekiler sahiplenemedik. Aslında çok bilgi ve deneyimi vardı, bunlarda istifade etmek lazımdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu