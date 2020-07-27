Adanalı gençler Bu sıcağa virüs bile dayanmaz Adanalı gençler Bu sıcağa virüs bile dayanmazADANA'da termometreler aşırı sıcaklar nedeniyle güneş altında 40 dereceyi gösterdi.

Adanalı gençler Bu sıcağa virüs bile dayanmaz

ADANA'da termometreler aşırı sıcaklar nedeniyle güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Parkta ağaç gölgesinde dinlenip, gitar çalarak koronavirüs ile ilgili şarkı seslendiren gençler, Bu sıcağa virüs bile dayanmaz dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı bugün saat 12.00'de 39 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 44 dereceye kadar yükseldi. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki termometreler saat 14.00'te güneşin altında 40 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar parklarda banklara uzanarak şekerleme yaparken bazıları ise ağaç altında kitap okuyup gitar çaldı. Çocuklar parkın oyun alanında vakit geçirirken sokak hayvanları ve kuşlar da gölgede serinlemeye çalıştı.

'BİR BAKIŞTA YAKTI KORONA'

Parkta gitar çalan gençlerden müzik öğretmeni Yaşar Ahı (26), Adana sıcağı ve neminde koronavirüsün yaşamasının zor olduğunu iddia etti. Gitar eşliğinde Neşet Ertaş'ın 'Yanıyorum' şarkısını 'Bir bakışta yaktı korona' diyerek esprili bir şekilde seslendiren Ahı, Gerçekten çok sıcak, yandık. Hem korona hem Türkiye'nin, Adana'nın sıcak iklimi bizleri zorluyor. Allah yardımcımız olsun. Aslında virüsün bu sıcakta yaşaması imkansız diyebilirim. Hem sıcak, nemli hava hem de grip olma durumu da düşük. Ancak etrafınızdaki kişilerden bulaşabilir ama bu sıcakta da şu an imkansız bu durum diye konuştu.

'VAKANIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Sıcaklarla birlikte vaka sayısının düşmesini ve koronavirüsten kurtulmayı umduklarını dile getiren üniversite öğrencisi Mehmet Göksoy da, Korona ve sıcak bir araya gelince biz de en sonunda beste yapıyoruz. Çareyi onda bulduk dedi.

Kentin sıcağında maske takmakta zorluk çektiklerini ve bu sıcağa koronavirüsün bile dayanamayacağını öne süren Begüm Ünal ise şöyle konuştu

Dayanamıyoruz bu sıcaklara. Bir de maskeyle gezince çok kötü oluyor. Hava sıcaklığı 40 derece. Adana sıcağına alıştık ama bu yıl daha bir sıcak. Bu sıcağa virüs bile dayanmaz. İnşallah dayanmaz ve gider. Biz de maskelerimizi çıkartırız.

'BU SICAKTA NEFES DAHİ ALINMIYOR'

İki yeğenini alarak parka gelen Dilan Dündar da sıcaklarda nefes bile almakta güçlük çektiklerini belirtti. Adana'nın en sıcak günlerini yaşadığının altını çisen Dündar, Yeğenlerimi de alarak eğlendirmeye serin diye parka getirdim ama burası da çok sıcak. Serin bir yer kalmadı. ya klimanın altında oturacağız ya da hiçbir yere çıkılmıyor. Nefes alınacak bir sıcaklık yok. Bugüne kadar ben bu kadar sıcak, bu kadar bunaltıcı bir gün görmedim. Sanırım en sıcak gün bugün ama daha sıcak günlerin geleceği söyleniyor şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA