Genç kick boksçu Mücahit'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Babasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan ve Türkiye şampiyonalarında 2 kez altın madalyaya uzanan Adanalı kick boksçu Mücahit Yıldırım, Avrupa'da birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Babasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan ve Türkiye şampiyonalarında 2 kez altın madalyaya uzanan Adanalı kick boksçu Mücahit Yıldırım, Avrupa'da birincilik kürsüsüne çıkmak için ter döküyor.

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki sporcu, 5 yıl önce başladığı kick boksta elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Genç kick boksçu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene veya gelecek yıl yapılması öngörülen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kazanma hedefine ulaşabilmek için yoğun bir çalışma süreci geçiriyor.

2018 ve 2019'da Türkiye şampiyonu olan Mücahit, 2020 Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Genç sporcu Mücahit, AA muhabirine, babasının da gençlik yıllarında kick boks sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Babası sayesinde bu spora ilgi duyduğunu ifade eden Mücahit, kick boksta başarılı olabilmek için sıkı bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Hedeflediği Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini ve sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirten Mücahit, "Hollanda'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük nasip oldu. Gönül isterdi birinci olalım. İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmek isterdim ama bizim için bitmiş bir şey değil. Bunun için çabalıyoruz. Söz veriyorum ki Türk bayrağını göndere çektireceğim. Söz veriyorum, Avrupa'ya İstiklal Marşı'nı dinlettireceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve kick boks antrenörü İzzettin Altun, genç sporculara öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mücahit'in babasına da antrenörlük yaptığını ifade eden Altun, "Babası gibi Mücahit de benim değerli sporcularımdan biridir. Başarı için önce inanmak lazım, inanılır ve düzenli çalışılırsa hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu