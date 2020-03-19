Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Adana

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor Esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Adanalı esnaf önlem alarak; maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Esnaf, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takıyor

ADANA - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Adanalı esnaf önlem alarak; maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı. Esnaftan bazıları ise dükkanlarını bugün yürürlüğe giren 'masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak' kuralına da uygun hale getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de 191 kişiye bulaşması, 2 kişinin de ölmesiyle birlikte alınan tedbirler de artıyor. Adana'da ise kebapçılar, dönerciler, tostçular ve kuruyemişçiler, çalışanlarıyla birlikte insanlar ile yiyeceklere yakın temas ettikleri için virüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı.

Bazı zincir restoranlar ise kapılarının girişine 'Sadece paket servis hizmeti veriyoruz' yazılı dövizler astı.

"İnsanlara 'evde kal' diyoruz"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, bütün çalışanlarının maske ve eldiven taktığını belirterek, "İlk vaka Türkiye'de çıktığından itibaren cam içecek bardaklarını da kaldırıp tek kullanımlık bardakları kullanmaya başladık. Personelimizin hijyenine daha dikkat ettik. Her akşam dükkanımızı dezenfekte ediyoruz. Biz de devletimizin dediği gibi insanlara 'evde kal' diyoruz. Müşterinin gelip gelmemesi önemli değil. Para her zaman kazanılır ama sağlık her zaman kazanılmaz. Biz tedbirimizi alıyoruz ama daha fazla özen göstereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Aydın, dükkanını Sağlık Bakanlığı tarafından restoranlara yönelik bugün alınan 'masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak' kuralına da uygun hale getirdi.

"Herkesin bu işi ciddiye alması gerekiyor"

Adana'da tostçuluk yapıp çalışanlarının maske, eldiven ve bone takmasını zorunlu hale getiren Serhan Şimşekyılmaz ise sağlığın her şeyden önce olduğunu ifade ederek, "Şu anki virüsten dolayı bu önlemi alıp insanların sağlığını düşünmek zorundayız. Biz insanlara hitap ediyoruz. Biz de bu önlemleri almak zorunda kaldık. Vatandaşlar şu durumda şaşırmıyor ama herkesin de önlem almasını istiyoruz. Türkiye olarak erken önlem aldık ama herkesin bu işi ciddiye alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Maske ve eldivenli çalışan dönerci Sami Eker de, "Önlemimizi aldık. Bütün esnafımızın da önlem almasını istiyoruz. Bu şekilde olması daha mantıklı ve daha güzel" şeklinde konuştu.

"Eldiven, maske takıyorum"

Kenan Fazlıoğlu isimli vatandaş da önlemlerin yerinde olduğunu kaydederek, "Gıda sektöründe tedbirler alınıyor. Ben de şehir dışından geldim. Uçakta ve dışarıda eldiven, maske takıyorum. Şimdi yemek yiyeceğim diye çıkarttım. Herkes dezenfekte edilmiş burada. İnsanlar rahatlıkla yemeğini yiyebilir. Temiz, korunan bir yer. Gönül rahatlığıyla insanlar dışarı çıkabilir" dedi.

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haber
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haber
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haber
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Tom Hanks Acun Ilıcalı Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:36:27. #1.14#
title