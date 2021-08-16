Adanalı engelli yüzücüler şampiyonadan madalyalarla döndü
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Adanalı engelli yüzücüler şampiyonadan madalyalarla döndü

Adanalı engelli yüzücüler şampiyonadan madalyalarla döndü
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Adanalı engelliler, yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü.

Adanalı engelliler, yüzme şampiyonasından madalyalarla döndü.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar, AA, muhabirine, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 10-12 Ağustos'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'na sporcuları Meryem Nur Tunuğ, Beytullah Akyıldız, Alican Dönmez, Batuhan Eruçar, Hüseyin Okyay, Göktuğ Özçatal ve Görkem Ülge ile katıldıklarını belirtti.

Şampiyonada sporcuların başarı göstererek toplam 10 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya aldıklarını belirterek, sporcu ve antrenörlerini kutlayan Eruçar, Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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