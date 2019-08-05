Adanalı çocuklar hem serinledi hem eğlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Konağı Akademik Oyun Evi ve Çukurova Diyalog Eğitim Kurumu'nun iş birliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında sıcak havalardan bunalan çocuklar doyasıya eğlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Çocuklar ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'ndan şarkılar dinleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Daha sonra alandaki palyaçolarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan çocuklara velileri de eşlik etti. Etkinliğin sonlarına doğru ise bir itfaiye aracı çocukların üzerine su sıkarak onları hem serinletti hem de eğlendirdi. Çocukların sıcak yaz günlerinde bilgisayar başında ya da evde saatlerce vakit geçirdiğini hatırlatan Çocuk Konağı Eğitim Koordinatörü Sedef Sezen Fındık, şöyle konuştu

'Bu etkinliklerle sıcak yaz günlerinde bunalan çocuklarımızı biraz serinletmek ve eğlendirmek istedik. Su bir terapi şeklidir. Çocuklar burada hem sakinleşti hem de güzel vakit geçirdi. Buradaki etkinlik kapsamında gösterilerimiz, animasyonlarımız, çekilişlerimiz ve çeşitli hediyelerimiz oldu. Etkinliğimiz bir günlük olsa da bunu belediyemizle birlikte geleneksel hale getirmeye karar verdik.ö

Kaynak: DHA