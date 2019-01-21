Adanalı Çocuklar Gelecekte Seçecekleri Meslekleri Deneyimliyor

Adana'da çocuklara gelecekte seçecekleri meslekleri tanıma ve deneyimleme fırsatı sunan "Mini Kampüs" etkinliği, kentin buluşma noktası Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde başladı.

Okulların yarıyıl tatile girmesiyle birlikte birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Optimum'un zemin katında kurulan Mini Kampüs'te, rektörlük, mühendislik, tıp, su ürünleri, moda tasarım, güzel sanatlar ve ziraat fakülteleri gibi popüler meslekler yer alıyor.

27 Ocak tarihine kadar her gün saat 13.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek etkinliklerde, geleceğin doktorları, mühendisleri, ressamları ve daha birçok meslek erbabı olacak çocuklar, ileride seçecekleri bu meslekleri daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buluyor.

Çocuklar, ilgi duydukları mesleklere göre seçtikleri atölyelerde o mesleğe ilişkin araç ve gereçler, görseller ve maketlerle meslekleri deneyimliyor. Ziraat fakültesinde çiçek ve bitkiler diken, çiftçilik yapan, hayvancılık konusunda bilgi edinen çocuklar, traktörleri sürerken eğleniyor.

Meslekleri eğlenerek tanıyan çocuklar, Tıp Fakültesi'nde maketler üzerinde organları tanıyor, mikroskopla incelemeler yapıyorlar. Su Ürünleri Fakültesi'nde el işlerinden su canlıları yapan çocuklar, Mühendislik Fakültesi'nde legolarla hayallerindeki yapıları oluşturuyorlar.

Yaratıcılıklarını keşfeden çocuklar, bilinç altlarında ilgi duydukları meslekleri de keşfetme fırsatı buluyorlar. Aileleri ise onları büyük bir heyecanla izliyor. Etkinliğin sonunda rektörlük önünde toplanan çocuklar, kep fırlatarak eğitimini aldıkları mesleklerin diplomalarına sahip oluyorlar.

Etkinliklere, ücretsiz bir üyelik sistemi olan ve danışma biriminden temin edilecek formu doldurmanın yeterli olduğu Optimum Club Kart sahibi ailelerin çocukları faydalanabiliyor. - ADANA

Kaynak: İHA