Adanalı çiftçiler: "Fiyat farkının sebebi biz değiliz"

Adanalı çiftçiler: "Fiyat farkının sebebi biz değiliz" Adana'da üreticiler, patates ve soğan ithalatın kısıtlanmasını, ihracatın önünün açılmasını istedi Üreticiler, fiyat artışının kendilerinden değil aracılardan kaynaklandığını söyledi Adana'da üreticiler, patates ve soğan...

Adanalı çiftçiler: "Fiyat farkının sebebi biz değiliz"

Adana'da üreticiler, patates ve soğan ithalatın kısıtlanmasını, ihracatın önünün açılmasını istedi

Üreticiler, fiyat artışının kendilerinden değil aracılardan kaynaklandığını söyledi

ADANA - Adana'da üreticiler, patates ve soğan ithalatın kısıtlanmasını, ihracatın önünün açılmasını istedi. Üreticiler,

fiyat artışının kendilerinden değil aracılardan kaynaklandığını söyledi.

Çukurova'da erkenci soğanın hasadı yaklaşık 3 hafta önce başlarken, erkenci patatesin hasadı ise havaların soğuk ve yağışlı gitmesinden dolayı önümüzdeki haftaya kaldı.

Çiftçiler, Türkiye'de hasadına başlanan soğan ve patateste ithalatın kısıtlanmasını istedi.

Kendisi de hem ziraat mühendisi hem de çiftçi olan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasat döneminde ithalatın önüne geçilmesi, soğan ve patateste ihracatın önünün açılması gerektiğini söyledi. Barut, "Türkiye'de günlük patates ve soğan tüketim miktarı yeni tip korona virüs öncesi bellidir. Bu oran patateste yaklaşık 4 bin ton, patateste ise 10-11 bin tondur. Ancak virüsten sonra bir çok lokanta ve restoran müşteri almadan çalıştığı için günlük tüketim soğanda 2 bin tona, patateste ise 5-6 bin tona kadar düştü. Bu nedenle iç piyasada da tüketim azaldığı için ihracat sınırlamaları kaldırılmalı çiftçi ürününü satabilmelidir. Virüs döneminde iki şeyin önemi artmıştır. Bunlardan biri sağlık diğeri tarım sektörüdür. Çiftçimiz elindeki malı satamaz ise seneye bir daha ürün ekemez. Bu nedenle ithalat kısıtlanmalı, ihracatın önü açılmalıdır" dedi.

"Fiyat artışı aracılardan kaynaklanıyor"

Çiftçiler ise soğan hasadına başladıklarını ancak patates hasadının nisan ayının başında yapılacak olmasına rağmen hava koşullarından dolayı tarlaya giremediklerini belirterek, "Patatesin çiftçiye maliyeti kilogram başına 2-25 lira. Biz şuan tarlada kilosunu 2.5-3 liradan satıyoruz. Şu anki fiyat maliyeti kurtarıyor. Soğan ise tarlada kilosu 1 liradan satılıyor. Ancak bu ürünler markete gidildiğinde kilosu 5 liradan 7 liradan satılıyor. Bunun nedeni çiftçi değil aracılar. Bu nedenle fiyat konusunda çiftçi eleştirilmemeli. Fiyatı azaltmak için ithalat yapılmamalıdır. Biz ithalatın kısıtlanmasını, ihracatın önünün açılmasını talep ediyoruz" dediler.

Çiftçiler daha sonra kasalara koydukları patates ve soğanlarla da yürüyüş yaptılar.

Kaynak: İHA