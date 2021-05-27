Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de
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Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de

Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

World Athletics'in organize ettiği grand prix serisi Elmas Lig'in ikinci etabına Adanalı atlet Kayhan Özer ile birlikte Türkiye'den 5 atlet katılacak.

World Athletics'in organize ettiği grand prix serisi Elmas Lig'in ikinci etabına Adanalı atlet Kayhan Özer ile birlikte Türkiye'den 5 atlet katılacak. Son 4 yıl içinde Elmas Lige tek seferde en yüksek katılımı sağlayan sporcular dünya yıldızları ile Doha'da buluşacak.

Atletizmde en önemli tek günlük yarışma serisi olan Elmas Lig'in ikinci etabı Doha'da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Elmas Lige katılacak Kayhan Özer'in kentin gururu olduğun ifade ederek, "TOHM sporcumuz olan Kayhan, Adanamız için güzel bir örnek. Arkasından gelen sporcu kardeşlerinin örnek alacağı bir karakter. Başarı basamaklarını birer birer çıkıyor. Kırdığı rekorların üzerine Elmas Lig'de yarışacak olması bizler adına da gurur vesilesidir. İnşallah olimpiyat kotasını da alarak bizleri gururlandırmaya devam eder. Kayhan kardeşimize olimpiyat yolunda başarılar dilerken, antrenörüne ve ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de - Haberler Spor
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