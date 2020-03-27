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Adanalı aşıktan sazlı sözlü "Evde Kal Türkiye'm" mesajı

Adana'nın Kozan ilçesinde aşık halk ozanı Meşgul Veli İmir vatandaşlarımızın korona virüs salgınından korunması ve evde kalınması uyarılarına dikkat çekmek amacıyla sazıyla okuduğu şiirlerle "Evde kal Türkiye'm" dedi.

27.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:42
Adanalı aşıktan sazlı sözlü

Adana'nın Kozan ilçesinde aşık halk ozanı Meşgul Veli İmir vatandaşlarımızın korona virüs salgınından korunması ve evde kalınması uyarılarına dikkat çekmek amacıyla sazıyla okuduğu şiirlerle "Evde kal Türkiye'm" dedi.

Aşık halk ozanı aynı zamanda eğitimci kimliğine sahip olan Meşgul Veli İmir, korona virüs salgınına karşı alınması gereken kurallara uyulması noktasında devletimizin "Evde kal Türkiye'm" mesajına dikkat çekmek, öğrencilerin uzaktan eğitime yoğun ilgi göstermeleri ve bu zor zamanda vatandaşların yanında olan sağlık camiasına verilmesi gereken öneme değinerek sazıyla, sözüyle ve okumuş olduğu şiirlerle "Evde Kal Türkiye'm" dedi. İmir, sözlerinin arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da evde kalmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Ülkemiz korona virüse karşı erken tedbir almıştı"

Korona virüs salgınının tüm dünyada ağır can kayıplarına yol açtığını, ülkemizde de vatandaşlarımızın hayatına mal olduğunu belirten ve ülkemizin korona virüse karşı önceden almış olduğu tedbirler sayesinde yaşanan can kayıplarının İtalya, Çin ve Amerika gibi olmadığını belirten aşık Meşgul Veli İmir, "Memleketimiz ve dünyada korona virüs denen bir illet dünyanın başına bela oldu. Ancak Türkiye bu konuda erken davrandı. Temizlik, hijyen ve buna benzer çalışmalara gayret etti ve Türkiye Allah'ın izniyle bir çok belanın üzerinden geldiği gibi bir korona virüs belasının da üzerinden gelecektir. En kısa zamanda Türkiye ve dünya bu beladan kurtulacaktır. Türkiye buna önderlik yapacaktır. Öncelikle şunu söylemek isterim. Devletimizin belirlediği kurallara uyalım. Ben bir eğitimciyim ve aşığım bu arada. Bir eğitimci ve aşık olarak milletimizin ve devletimizin yanındayız. Evde Kal Türkiye sloganına dikkatle uymamız gerekiyor. Bir vatandaş olarak ta sokakta gördüğümüz insanlara uyarı yapalım. Önce kendimiz kurallara uyalım sonra da yaşlılarımızı ve diğer arkadaşlarımızı uyaralım." diye konuştu.

"Sağlık her şeyden önce gelir"

Kendisinin de bir eğitimci olarak okullarda masa ve sıraların boş olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten İmir, "Eğitimden uzak kaldık ama sağlık her işin başı olduğu için eğitim sonra da olsa olur. Ancak biz bu belayı en kısa zamanda def edeceğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız okuldan kopmuş saymasınlar kendilerini. TRT EBA kanalları aracılığı ile uzaktan eğitim devam etmektedir. Çocuklarımız öğretmenlerini özleyecekler uzak kalacaklar ama eğitimden uzak kalmayacaklar. Çocuklarımız televizyondan derslerini mutlaka ve mutlaka derslerini takip etsinler." ifadesini kullandı.

"Sağlıkçılarımızı üzmeyelim onlar en zor zamanımızda yanımızda"

Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde yaşanan zor günlerde halkın yanında olan ve azimle çalışan sağlık camiasına şükranlarını ifade eden İmir, "Sağlıkçılarımızı kesinlikle üzmeyelim. Onlar gecesini gündüzüne katıyorlar. Böyle cefakar ve fedakar sağlıkçılarımızın tavsiyelerini dinleyelim ve onlara saygı duyalım. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını tavsiye ediyor yetkililerimiz. Lütfen bu tavsiye ve kurallara uyalım. Bu kurallara uymak yaşlılarımızın kendi menfaatinedir. Bundan asla kimsenin bir menfaati yoktur. Yaşlılarımızın zarar görmesi bizi de herkesi de üzer. Ben okul idarecisi olduğum için okuldan kopamadım. Okuluma gidiyorum ama okulumda öğrencilerimiz olmayınca kendimi hüzünlü hissediyorum. Ancak öğrenci ve öğretmen olmayınca okullar bir virane gibi geliyor. İnşallah kısa zamanda bu salgının da üzerinden geleceğiz ve okullarımız da eski cıvıl cıvıl günlerine kavuşacaktır." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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