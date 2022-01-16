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ADANAGİAD'da Boğa dönemi

ADANAGİAD'da Boğa dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Genç İş İnsanları Derneği'nde (ADANAGİAD) Ali Can Boğa dönemi başladı.

Adana Genç İş İnsanları Derneği'nde (ADANAGİAD) Ali Can Boğa dönemi başladı.

Genel kurulda Halid Milli'den başkanlık görevini devralan Ali Can Boğa, " Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bireyleri olarak büyük bir sorumluluk duygusuyla ADANAGİAD bayrağını en yukarılara taşımak için, kentimizin ve ülkemizin geleceği için çok çalışacağız" dedi.

ADANAGİAD'ın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

"Cenk Yakın, Hakkı Mert Dağsuyu, Zeynep Madenci, Melda Kaya, Dinçer İşisağlam, Murat Erşahinoğlu, Ali Özçete, Mert Bigay, Nazmi Emrah Keskin, Özkan Özkaya, Hatice Yüksel Doğru, Mustafa Şahbaz, Zeynep Cansu Çalık, Ahmet Duran Teke, Görkem Öz, Ahmet Hamdi Ekici, Selen Doğru, Mustafa Kemal Özdoğru ve İbrahim Leventerler." - ADANA

ADANAGİAD'da Boğa dönemi

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Adana Genç İş İnsanları Derneği'nde (ADANAGİAD) Ali Can Boğa dönemi başladı.

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