Adana Yüreğir Belediyesi'nden vatandaşa buz gibi limonata

06.08.2019 17:25

Yüreğir Belediyesi'nden vatandaşa buz gibi limonata

Adana'da Yüreğir Belediyesi vatandaşlara limonata ikram ediyor.

Şehir Hastanesi önündeki otobüs durağına kurulan 2 çadır ile vatandaşların gölgeleneceği alan oluşturuldu. Hastaneye gelen vatandaşlar hem soğuk limonata içebiliyor, hem de çadırlarda yazın kavurucu güneşten korunuyor.

Adanalı vatandaşların rahat etmesi ve hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Türkiye'nin en sıcak bölgesinde yaşıyoruz. Coğrafi olarak yaşadığımız bölge Türkiye'nin en nemli bölgelerinden biri. Oluşan nem nedeniyle sıcaklık 2 katı hissediliyor. Özellikle yaz aylarında terden dolayı çok sıvı kaybediyoruz. Adana Şehir Hastanesi'ne günde binlerce vatandaşımız geliyor. 2 ikram çeşmesiyle buraya gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi ve su ihtiyacını gidermek, yazın sıcağında ferahlatmak, serinletici etkisinin yanı sıra tam bir vitamin deposu olan limonata dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız ferahlamış bir şekilde evlerine dönebiliyorlar dedi.

Kaynak: DHA