ADANA YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK
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ADANA YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3)26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor.

03.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:26

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3)

26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor. Kebap ocağı başında sıcaklığın 70 dereceye kadar çıktığını anlatan işletmeci Yaşar Aydın, zor şartlarda çalıştıklarını kaydetti. Aydın, kebap pişirdikten sonra kebap tezgahında yumurta pişirdi. Aydın, "Böyle bir sıcakla ilk kez karşılaşıyoruz. Saç üzerinde kırdığımız yumurta kısa sürede pişti. Böyle giderse kebapları artık güneşte pişireceğiz" dedi.

ADANA YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK

Kaynak: DHA

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