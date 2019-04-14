Adana Yolcu Minibüsü, Şarampole Yuvarlandı 1 Ölü, 13 Yaralı - 2

Yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı 1 ölü, 13 yaralı - 2

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Adana-Kozan arasında sefer yapan Şevket Çetin yönetimindeki 01 U 0396 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Fatoş Kızılgöz'ün öldüğü belirlendi. Yaralı 13 kişi ise ambulanslar ile İmamoğlu, Kozan ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA