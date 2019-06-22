ADANA Yılın en uzun gününü yoga yaparak uğurladılar

Yılın en uzun gününü yoga yaparak uğurladılar

Adana'da yoga eğitmeni ve öğrencisi 55 kişi, Seyhan Nehri kıyısında yoga yaparak yılın en uzun günü olan 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü kutladı.

Kentteki bir yoga eğitim merkezinde eğitim alan ve eğitim veren 55 kişi, yılın en uzun günü olma özelliğiyle de dikkat çeken 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü, Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde yer alan parkın Seyhan Nehri kıyısında yoga yaparak kutladı.

Yoga eğitmeni Yeliz Çetinel, yoganın Avrupa ve dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi boyutta yayıldığını söyledi. Eğitim merkezindeki yoga sınıflarının dolmaya başladığına dikkat çeken Çetinel, yoga öğretisi hakkında şunları söyledi

Toplumlar büyük karmaşa içerisinde. Yoganın fiziksel ve zihinsel etkisi çok güçlü olduğu için insanlar yoga yaparak bu karmaşadan uzaklaşmak istiyor. Bu öğreti, insanın kendisiyle bütünleşmesi için bir öğreti. Disiplin ve sabırla yapılan bir çalışma. İnsanlar kendi içindeki özünü keşfettikten, kendi içindeki birliğini bulduktan sonra dışarıdaki her şeyle, doğayla ve dünyayla birleşmeye başlıyor. İnsanın kendisiyle bütünleşmesi için yapılması gereken çok basit şeyler var. Bedenin, nefesin, zihnin bütünlüğünü bulduktan sonra kendi içine, özüne doğru yolculuk yapmaya başlıyor insan. Fiziksel çalışmalar çok değerli. Önce beden diyoruz. Bedenin bütünlüğü, bedenin hizası, sonra işin içerisine nefes girmeye başlıyor, nefesle birlikte bedenin ve nefesin uyumuyla birlikte zihin de ona eşlik edince zihindeki bulanıklıkları uzaklaştırıyor.

Kaynak: DHA