: Adana yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan karı-kocanın dramı yürek burktu

06.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:38

Yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan karı-kocanın dramı yürek burktu

ADANA'da, rüzgar ve fırtınadan dolayı yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan Naime Günay (58) ve Orhan Günay'ın (65) dramı yürek burktu. Yan yatan evde yaşam mücadalesi veren karı-koca, otele yerleştirildi.

Olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıldır oturdukları tahtadan yapılan kerpiç ev, yağmur ve fırtına nedeniyle yan yatınca, Günay çifti eşyalarını evin bahçesine çıkardı. 4 çocuk sahibi çifti gören komşuları, durumu polise bildirdi. Sokağa gelen ekipler, yaşlı çifti çıkardıktan sonra evin çevresine güvenlik şeridiyle kapattı. Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, "Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık" dedi. Eve girmeye korktuğunu söyleyen Naime Günay ise, "Bu evde nasıl yaşanırsa, öyle yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımında durumu yok. Ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler, çifti evlerinden alarak otele yerleştirdi.

Kaynak: DHA

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