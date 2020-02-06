Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı
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Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldıADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

06.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:00
Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı

ADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Seyhan İlçesi Ali Dede Mahallesi Mahallesi'nde bulunan tarihi evin duvarının bir bölümü öğle saatlerinde yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediyeden gelen görevliler, binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu arada evin, çatı kısmında bir kumru yuvasının da olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı
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