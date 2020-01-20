Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı
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Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 750 polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

20.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:36
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Yeşiloba Hipodromu'nda, 750 polisin katılımıyla uygulaması yapıldı.

Adana İl ekipleri, hipodromda atların bulunduğu ahır ve seyislerin kaldığı yerlerde arama yaptı.

Özel harekat ekipleri, polis helikopteri ve 750 personelin katıldığı uygulamada 402 şahıs ve 24 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulama sonucu cinsel taciz suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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