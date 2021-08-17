Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün Yeni Üyelerinden Vali Elban'a Ziyaret

ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜNÜN YENİ ÜYELERİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARETAdana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ve kulübün yeni üyeleri Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.