Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün Yeni Üyelerinden Vali Elban'a Ziyaret
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Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün Yeni Üyelerinden Vali Elban'a Ziyaret

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün Yeni Üyelerinden Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜNÜN YENİ ÜYELERİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARETAdana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ve kulübün yeni üyeleri Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜNÜN YENİ ÜYELERİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tuyan ve kulübün yeni üyeleri Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuyan'a hayırlı olsun deyip çalışmalarında başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Tuyan da kabulünden ve ilgilerinden dolayı Vali Elban' a teşekkür etti.

Ziyaret çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre

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