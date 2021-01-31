Adana yaylaları beyaza büründü
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Adana yaylaları beyaza büründü

31.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:24

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Toros Dağları eteklerindeki yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Toros Dağları eteklerindeki yaylaları beyaz örtüyle kapladı.

Yazın serinlemek isteyenlerin tercih ettiği çam, ardıç, sedir ağaçları ve meyve bahçelerinin yer aldığı doğa harikası Adana yaylaları, kış mevsiminde ise kar görmek isteyenlerin uğrak yerleri oluyor.

Sadece şehrin yüksek kesimlerinden görülebilen kar, hafta sonunu yaylada geçiren ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Aladağ ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki Meydan Yaylası'nda, vatandaşlar kar yağışının ardından bahçelerinde karın keyfini çıkardı, çocuklar kar topu oynadı.

"Yazın serinlemeye kışın da kar görmeye geliyorlar"

Ayşegül Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya ilk geldiğinde kar görünce şaşırdığını söyledi.

İlk zamanlar kar nedeniyle evden çıkamayacağını düşünerek endişelendiğini, daha sonra alıştığını ifade eden Pınar, "Yazın serinlemeye kışın da kar görmeye geliyorlar. İnsanlar yazın sıcağı sevmediğinden yaylaya kaçıyorlar, kışın da kar görmeye geliyorlar. Ülkemiz kurak bir dönemden geçti, bu nedenle kar yağması çok güzel. Şu an toprağımız suya doydu." diye konuştu.

Diyarbakır'dan ailesiyle Meydan Yaylası'na gelen 13 yaşındaki Egemen Sakın da evlerinin bahçesinde kar topu oynayarak çok eğlendiğini kaydetti.

Adana yaylaları beyaza büründü
Adana yaylaları beyaza büründü
Adana yaylaları beyaza büründü
Adana yaylaları beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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