ADANA Yasa dışı bahis çetesi adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 1'i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şebekeye 2 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Adana, Antalya ve İstanbul'da bulunan şüphelilerin evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konulduğu bildirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi

Kaynak: DHA