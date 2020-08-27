ADANA Yangından kaçan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktılar Yangından kaçan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktılarADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağutos'ta çıkan orman yangınından kaçan hayvanlar için doğaya bir grup hayvansever mama ve yem bıraktı.

Yangından kaçan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktılar ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağutos'ta çıkan orman yangınından kaçan hayvanlar için doğaya bir grup hayvansever mama ve yem bıraktı. Adana'nın Kozan ilçesindeki Kuyubeli köyünde, 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve 3 gün sonra söndürülebilen orman yangınında çok sayıda hayvan telef olurken, çok sayıda hayvan da alevlerden kaçtı. Gönüllü hayvanseverler, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ve mama bıraktı. Kaynak: DHA